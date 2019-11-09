شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض Destination Africa 2019 بمشاركة 150 شركة مصدرة و230 مشترى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومى.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض Destination Africa2019 والذي ينظمه المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك وذلك خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الجارى، بمشاركة 150 شركة مصدرة و230 مشترى من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بقبول وتنافسية كبيرة بالأسواق الأمريكية والأوروبية والإفريقية.

شارك فى فعاليات الافتتاح وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزير قطاع الأعمال العام، والمهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والمفوض العام للمعرض، والمهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية إكسبولينك، إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والإفريقية، ومسئولى الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

وقال الوزير، إن مشاركة كبار المشترين الدوليين العاملين فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تعكس الاهتمام العالمى بالمنتجات المصرية، وتمثل فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تمتلكها مصر فى مجال الصناعات النسيجية، مشيرا إلى أهمية اللقاءات الثنائية التى ستتم خلال فعاليات المعرض لعقد الصفقات التصديرية بين المصدرين المصريين والمشترين الأجانب.

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وأشار إلى أن المعرض يسهم فى تكامل سلاسل الإنتاج الإفريقية، وتعزيز قدراتها على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل التجارى بين الدول الإفريقية، خاصة وأن هناك فرصا كبيرة أمام منتجات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالأسواق الإفريقية.

وأضاف أن صادرات قطاع الغزل والنسيج حققت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 10% حيث سجلت 2 مليار و 571 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و335 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 7%، حيث بلغت مليار و268 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت وزير التجارة، إلى حرص الحكومة على الارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية، والوصول بها للمستويات العالمية لتفى باحتياجات السوق المحلى، وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية فى مصر تتضمن التوسع فى كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن، وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز، وانتهاء بانتاج الملابس الجاهزة.

جدير بالذكر، أن المعرض يتضمن تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المنتجة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، كما سيتم الترويج خلال فعاليات المعرض لشعار القطن المصري والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج في مصر.