شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التضخم وكيفية احتسابه بعد إعلان تراجعه لـ2.4% خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم لشهر أكتوبر 2019، اليوم السبت بدلا من الموعد المقرر لإعلان معدلات التضخم غدا، ننشر أهم المعلومات عن تعريف التضخم وكيفية احتسابه.

وكشف جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوى واصل تراجعه خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى.

ما هو التضخم؟.. ماذا يعنى وكيف يتم احتسابه؟ هذا ما سيوضحه التقرير التالى فى عدة نقاط مبسطة، وفقا للمنهجية التى يعتمد عليها جهاز الإحصاء فى احتساب معدل التضخم، والتى جاءت كالتالى..

1- "التضخم" هو مؤشر لقياس ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

2- ينتج "التضخم"، من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة، وأسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى.

3- يعلن "التضخم"، فى يوم 10 من كل شهر.

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4- يحسب "التضخم"، بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية.

5- يقيس جهاز الإحصاء نسبة التغير على أسعار حوالى 1000 سلعة وخدمة شهرياً لمعرفة معدل التضخم.

6- يقاس التغير على أسعار السلع والخدمات شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية.

7- تقاس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية من 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

8- يتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهرياً من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-21 من كل شهر.

9- يرصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا.

10- تشمل السلع المقاس أسعارها أسبوعيا الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها.