جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوى واصل تراجعه خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى. وسجل معدل التضخم الشهرى لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالى الجمهورية مقابل 0.3% خلال شعر أغسطس الماضى، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء. وسجل التضخم السنوى قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته فى يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل فى نحو 3 عقود.

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