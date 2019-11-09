شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لبحوث الإسكان" يبدأ تحويل محطة معالجة ثنائية لثلاثية بتكلفة أقل 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أنه تم إسناد تحويل محطة معالجة صرف صحى ثنائية داخل محافظة المنوفية، بأقل من التكلفة العادية بنحو 20%.

وأضاف الدكتور خالد الذهبى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك فريقى بحثى من المركز بالتعاون مع فريق بحثى كورى، توصلوا لطريقة لتغير محطات الصرف الصحى الثنائية لمعالجة ثلاثية بأقل تكلفة تصل لـ20 % من التكلفة الأساسية.

وأوضح أن محطة تلال بالمنوفية هى النموذج الأول، الذى قررت وزارة الإسكان، اسنادها للمركز للبدء فى تطويرها وتحويلها لمعالجة ثلاثية.

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وأكد أن المركز قام بإجراء توأمة مع بعض المراكز البحثية والجامعات، لتبادل الخبرات فى المجالات المختلفة، والانتقال من الى التطبيق الفعلى للأبحاث.