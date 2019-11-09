شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع من جديد وتغلق عند مستويات تاريخية ومكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق الجمعة، وحققت مكاسب أسبوعية وإغلاقات تاريخية جديدة، وذلك رغم الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأطلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات اليوم في البيت الأبيض نفى من خلالها ما قبل عن اتفاق مع الصين لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضدها.



وأضاف بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين سيتم في الولايات المتحدة.



كانت وزارة التجارة الصينية قد تحدثت عن قرب الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية مع واشنطن وأن الاتفاق النهائي المرحلي سيوقع عليه في غضون الأسابيع القليلة القادمة.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفااع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 95.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 95.5 نقطة في الشهر الماضي.

Advertisements



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.2% وأغلق عند 57.24 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وسجل أعلى سعر عند 57.3 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.4% مغلقا عند 62.51 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بست نقاط إلى 27681 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وسجل اعلى مستوى عند 27695 نقطة وأقل مستوى عند 27578 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 8475 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وسجل أعلى سعر عند 8475 نقطة وأقل مستوى عند 8405 نقاط.



وصعد "إس اند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3093 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3093 نقطة وأقل مستوى عند 3073 نقطة.