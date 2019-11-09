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شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تنخفض لكنها تسجل مكاسب أسبوعية..و"بتكوين" أدنى 9000 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم مع مبيعات مكثفة تعرضت لها سوق العملات الرقمية، وذلك في ظل إطلاق المزيد من التحذيرات بشأن هذا النوع من الأصول.
وذكرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي" بأن العملات الرقمية تعد مشكلة كبيرة، وسوف تزداد سوءا أكثر فأكثر نتيجة استغلالها في أنشطة غير قانونية كتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفي هذا الصدد، نصحت إحدى بورصات العملات الرقمية نظيراتها عالمياً بضرورة توخي الحذر من قيود وقواعد تنظيمية تلوح في الأفق لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عن طريقها.
يأتي ذلك رغم استعداد بنوك مركزية عالمية لإطلاق عملات رقمية سيادية لاستخدامها في أنظمة الدفع لديها، ومن أبرزها بنك الشعب الصيني.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 21:55 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.4% إلى 186 دولارا، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 188.1 دولار وأقل سعر عند 180.8 دولار.
أما "بتكوين"، فقد تراجعت بنسبة 3.7% إلى 8873 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9260 دولارا، وأقل سعر عند 8672.2 دولار.
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