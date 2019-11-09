شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "زيروكس" يرتفع 4.1% بعد إتمام صفقات مع "فوجي فيلم" استعداداً لـ"إتش بي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "زيروكس" خلال تعاملات الجمعة بعد إعلان الشركة الحصول على قيمة تصفية أصول وصفقات سابقة مع "فوجي فيلم" في اعقاب إتمامها حيث الشركة ما يقرب من 2.3 مليار دولار.



وأكدت "زيروكس" أنها ستستغل الـ2.3 مليار دولار في إتمام أعمال دمج واستحواذ وسداد ديون تستحق في الشهر القادم وتقدر بنحو 554 مليون دولار فضلا عن دفع توزيعات نقدية للمساهمين.

Advertisements



وتستعد "زيروكس" من خلال حشد المزيد من التمويل لإتمام صفقة الاستحواذ على "إتش بي" بعد تقديم عرض شراء في وقت سابق هذا الأسبوع، وذلك رغم أن الأولى تقدر قيمتها السوقية بـ8.2 مليار دولار بينما تقدر قيمة الثانية بحوالي 29 مليار دولار.



وأوضحت "إتش بي" أنها تلقت عرض الاستحواذ بالفعل من جانب "زيروكس" مشيرة إلى أن مجلس إدارتها سيدرسه جيدا قبل اتخاذ القرار المناسب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "زيروكس" بنسبة 4.1% إلى 38.8 دولار، وسجل السهم أععلى سعر في جلسة الجمعة عند 39.3 دولار وأقل سعر عند 37.3 دولار.