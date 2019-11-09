شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شركة إلكترونيات يروى تجربة دعم جهاز المشروعات الصغيرة لتشغيل 400 شاب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "علاء"، لـ"الخليج 365"، أن دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة، ساهم بجانب التصنيع المحلى، فى زيادة عدد العاملين فى الشركة، والذى وصل حالياً لنحو 400 شاباً، وهذا هو أهم دور للجهاز وهو توفير فرص عمل للشباب والفتيات .
ودعا أحمد علاء، كل شاب يمتلك فكرة قابلة للتطبيق فى الذهاب لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل، والمساندة فى تحويله فكرته على أرض الواقع، مؤكداً أن نسب نجاح الشباب فى إنشاء شركات وتجارب ناجحة فى مصر فى تصاعد مستمر.
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