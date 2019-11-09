شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، نحو 490.09 مليون سهم بقيمة 11.99 مليار ريال، وتراجعت القيمة السوقية 23.13 مليار ريال لتغلق عند مستوى 1.83 تريليون ريال.
وارتفع 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة السلع بنسبة 8.46%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.21%، تلاه قطاع الإعلام ومواد الترفيه بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%.
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