الاقتصاد

للأسبوع الثانى.."الكيماويات" يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 8.8%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الكيماويات، قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانى على التوالى، بنسبة نمو 8.8%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.3%، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.3%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 1.2%.

 

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%، فقطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.9%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%.

 

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