شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثانى.."الكيماويات" يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 8.8% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%، فقطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.9%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%.
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