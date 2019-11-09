مجلس الصناعات الهندسية: نركز على فتح الأسواق الأفريقية لزيادة الصادرات

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وأكد خليل، لـ"الخليج 365"، اهتمام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، على المشاركة فى مختلف المعارض بهدف تواجد الصناعة الوطنية فيها وتعريف رواد المعارض بما يتم إنتاجه فى مصر من صناعة تنافس على المستوى العالمى.
وبلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الهندسية، نحو 1.545 مليار دولار خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجارى، بحسب تصريح سابق لرئيس المجلس عمرو أبو فريخة، فيما بلغت الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية العام الماضى نحو مليار دولار، والتى يتم تصديرها لأكثر من 120 دولة حول العالم.
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