شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تدعم سوق أبوظبي.. و«العقار» يضغط على «دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

غلب الطابع الشرائي على أداء الأسهم المحلية في تعاملات الأسبوع المنصرم، سواء أكان شراء أجنبياً أو مؤسساتياً، رغم الضغوط على العقار، في وقت استهدف المستثمرون أسهم الشركات التي تحقق نتائج مالية جيدة.

وضخ الأجانب (غير العرب) في السوقين 227.76 مليون درهم كمحصلة شراء أسبوعية، (115.6 مليون درهم في أبوظبي، و 112 مليون درهم في دبي)، بينما اتجهت المحافظ الاستثمارية هي الأخرى نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 122 مليون درهم كمحصلة شراء. واستفاد مؤشر سوق أبوظبي من الأداء الجيد للقطاع المصرفي، وارتفع خلال أسبوع 0.46%، بينما تلقى سوق دبي ضغوطاً من «العقار»، و«الإمارات دبي الوطني» ليتراجع مؤشره 1.75%.

بلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.73 مليار درهم، منها 994.15 مليون درهم في دبي، و735.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 850 مليون سهم، توزعت بواقع 615.3 مليون درهم في دبي، و234.4 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 18 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق عند مستوى 5131.36 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.31%، و«أبوظبي التجاري» 0.64%، في مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.37%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.24% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 2.15% نتيجة انخفاض سهم «الدار» 2.13%، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية تعرض لها السهم عقب ارتفاعات ملحوظة.

وهبط قطاع الاستثمار 1.04% إثر انخفاض سهم «إشراق» نحو 3%، مع استقرار «الواحة كابيتال» دون تغيير.

ونزل قطاع الطاقة 1.41% مع نزول سهم «دانة غاز» 2.18%، و«طاقة» 1.76%، في وقت استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.75% عند مستوى 2698.78 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وهبط قطاع البنوك 2% بعد انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 4.58%، مع استقرار «دبي الإسلامي».

ونزل قطاع العقار 2% نتيجة تراجع سهم «إعمار العقارية» 2.11%، و«إعمار مولز» 0.51%، و«أرابتك» 3.24%، و«ديار» 1.92%، و«داماك» 2.9%، و«إعمار للتطوير» 4.2%.

وفي المقابل، صعد قطاع النقل 1% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 8.09%، في مقابل تراجع «أرامكس» 4.59%، و«الخليج للملاحة» 0.72%.

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اتجاه السيولة

وكان السهم الأكثر جذباً للسيولة في سوق دبي خلال أسبوع، «الإمارات دبي الوطني» ب213 مليون درهم، وأغلق عند 11.45 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 176 مليون درهم، وأقفل عند 4.18 درهم، ثم سهم «العربية للطيران» بتداولات وصلت إلى 172 مليون درهم، مغلقاً عند 1.47 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 350 مليون درهم، وأغلق عند 15.42 درهم، تلاه سهم «الدار» بسيولة بقيمة 61 مليون درهم،

مغلقاً عند 2.3 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 52.5 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 16.6 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل سهم «القدرة القابضة» الارتفاع الأكثر خلال أسبوع في أبوظبي، بنسبة 5.93% مغلقاً عند درهم واحد، تلاه سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، بارتفاعه 3.94% وإغلاقه عند 2.9 درهم، ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة»، وزاد بنسبة 1.91% ليغلق عند 1.6 درهم.

وبالعكس، انخفض سهم «رأس الخيمة للأسمنت»، بنسبة 19.27% مغلقاً عند 0.88 درهم، تلاه سهم «الوطنية للتكافل»، بتراجعه 14.36% إلى 0.47 درهم، ثم سهم «الإمارات للتأمين» بتراجعه 10% عند 7.02 درهم.وفي دبي، جاء في مقدمة الرابحين سهم «العربية للطيران» بارتفاعه 8.09% مغلقاً عند 1.47 درهم، تلاه سهم «بنك المشرق» وزاد 5.26% إلى 80 درهماً، ثم سهم «دار التكافل» بنموه 4.54% إلى 0.599 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين سهم «المصرف الخليجي التجاري» بانخفاضه 8.1% إلى 0.454 درهم، تلاه سهم «أملاك»، ونزل 6.31% عند 0.52 درهم، ثم سهم «أرامكس»، ونزل بنسبة 4.59% إلى 3.74 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 113 مليون درهم محصلة شراء، منها 112 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، ومليون درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 113 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 98 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و15 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، تاجه المستثمرون الأجانب وحدهم نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 115.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 115.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 18 مليون درهم محصلة بيع العرب، و46.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و67.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«الدار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«إعمار مولز»، و«العالمية القابضة»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«أرامكس»، و«دانة غاز»، و«دي إكس بي».

المؤسسات

وفي ما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار بلغ 122 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 53.25 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و68.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 122 مليون درهم محصلة بيع، منها 53.25 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و68.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.