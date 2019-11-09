ترامب يرفض إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا.

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن قال مسؤولون من البلدين كليها الخميس إن الصين والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.

وأبلغ ترامب الصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض أنه يتطلع إلى أن يتم توقيع الاتفاق في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إنه يوجد انقسام داخل إدارة ترامب بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم سيضعف قدرة الولايات المتحدة على الضغط في المفاوضات.

من جهة أخرى، انكمشت صادرات وواردات الصين أقل من المتوقع في أكتوبر/‏‏‏‏ تشرين الأول، ما يوفر بعض الارتياح للاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى التوصل لاتفاق جزئي مع واشنطن. وأظهرت بيانات الجمارك الجمعة أن صادرات الصين انخفضت للشهر الثالث على التوالي، متراجعة 0.9 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام، بما يقل عن توقع بانخفاض نسبته 3.9 في المئة في استطلاع أجرته رويترز ومقارنة مع انكماش نسبته 3.2 في المئة في سبتمبر/‏‏‏‏ أيلول.

وانكمشت واردات الصين للشهر السادس على التوالي، على الرغم من أن انخفاضها بنسبة 6.4 في المئة يقل عن التوقعات البالغة 8.9 في المئة والتراجع المسجل في سبتمبر/‏‏‏‏ أيلول البالغ 8.5 في المئة.

ويصل ذلك بالفائض التجاري للصين إلى 42.81 مليار دولار في أكتوبر/‏‏‏‏ تشرين الأول مقارنة مع فائض قدره 39.65 مليار دولار في سبتمبر/‏‏‏‏ أيلول. وتوقع محللون فائضاً عند 40.83 مليار دولار.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 26.42 مليار دولار في أكتوبر/‏‏‏‏ تشرين الأول، ارتفاعاً من 25.88 مليار دولار في سبتمبر/‏‏‏‏ أيلول وفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك.