«بي بي سي»: دبي تبشر بمستقبل أخضر ومستدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شبكة «بي بي سي» البريطانية في برنامج «المدن الرائدة» أنه عندما تحط قدماك أرض دبي تشعر بتقدمها التكنولوجي، فهذه المدينة قطعت أشواطاً كبيرة في النمو والبناء، ولديها الآن مشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ومزارع داخلية تتبنى أحدث التقنيات لإنتاج الطعام وربما تبدأ في تصديره مستقبلاً، إذ إن المزارع العمودية ومشاريع المدن المستدامة تغير قواعد اللعبة وتبشر بمستقبل أخضر ومستدام.

وأضافت أنه في غضون 50 سنة تحولت دبي لأحد أهم المدن على مستوى المنطقة والعالم، وتسعى لأن تصبح مركزاً عالمياً في عدة قطاعات عبر البيئة الاستثنائية التي توفرها، ومن ينظر للنمو الحاصل في عدد سكان المدينة يدرك ما حققته من نجاحات.

وأشارت إلى أن لديها مشاريع حكومية رائدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتطوير مستوى الخدمات، كما تستهدف تحويل 25% من رحلاتها إلى رحلات ذاتية القيادة.

وتعتزم دبي خلال الثلاثين عاماً المقبلة إنتاج ربع طاقتها من الطاقة الشمسية عبر مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، حيث نجد في هذا المجمع الأكبر من نوعه 2.3 مليون لوح شمسي منتشرة على مساحة تغطي ما يعادل 800 ملعب لكرة القدم.