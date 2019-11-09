«هدى بيوتي» تخطط لطـرح أسهمهـا للاكتتـاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشقيقتان، هدى ومنى قطان، مؤسستا شركة مستحضرات التجميل الرائدة «هدى بيوتي» والتي تتخذ من دبي مقراً لها، إن شركتهما من المحتمل أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقالت منى قطان، التي أطلقت «هدى بيوتي» في عام 2013، مع شقيقتيها هدى وعلياء، خلال لقاء مع موقع «ياهو فاينانس»: «على الأرجح أن الشركة في طريقها إلى الاكتتاب العام على المدى الطويل».

وتبيع الشركة مستلزمات ومستحضرات التجميل، بالاعتماد على متابعي هدى قطان على مواقع التواصل الاجتماعي، والبالغ عددهم 39.6 مليون شخص. وقالت منى قطان، إن خطط الاكتتاب العام ستكون على المدى الطويل، ولا توجد خطط في الوقت الحالي، مضيفةً: «لا أعتقد أننا بحاجة الآن إلى جمع مزيد من رأس المال».