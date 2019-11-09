«أبوظبي الرقمية» تستعرض مبادراتها في «قمة الويب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت هيئة أبوظبي الرقمية في «قمة الويب»، أكبر حدث تقني في العالم، والذي أقيم مؤخراً في العاصمة البرتغالية لشبونة، وضم وفد الهيئة المشارك في القمة عدداً من المديرين التنفيذيين؛ سعياً إلى تسليط الضوء على تجربة حكومة أبوظبي الريادية في مجال التحول الرقمي وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في العمل الحكومي.

وخلال هذه المشاركة، استعرضت هيئة أبوظبي الرقمية أبرز مبادراتها واستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي، بما يشمل الخدمات والحلول الحكومية وكذلك إدارة البيانات، بالإضافة إلى الحوكمة وتمكين النظام الرقمي المتكامل، ودعم جهود الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة، في سبيل توفير الخدمة المتكاملة، وتعزيز الابتكار الحكومي، انطلاقاً من مكانتها كجهة حكومية رائدة، تتولى قيادة مسيرة التحول الرقمي ضمن القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام الهيئة: يشرّفنا أن نكون جزءاً من دورة هذا العام من قمة الويب، الحدث العالمي الأبرز على مستوى التقنية والتكنولوجيا، والذي يقدّم منصة مثالية للتفاعل والتلاقي بين الأفراد ونخبة من الشركات والجهات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا. ونجد في هذه المشاركة فرصة حقيقية لاستعراض أهم إنجازات الهيئة في التحول الرقمي، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.