شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق أبوظبي تسجل إشغالات كاملة العدد خلال فعاليات المعرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أفاد عدد من مديري ومسؤولي الفنادق في العاصمة أبوظبي أنه جرى تسجيل نسب إشغال قياسية وكاملة العدد في فنادقهم، خلال فترة استضافة أبوظبي لفعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يقام في الفترة 11-14 نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني الجاري، مشيرين إلى أن أسعار الغرف قد قفزت بنسبة واضحة مع ارتفاع الطلب عليها، الأمر الذي سيحقق إيرادات مرتفعة.

وذكر هؤلاء أن معرض «أديبك» يعتبر من المعارض والفعاليات المهمة إقليمياً وعالمياً، والتي تستقطب عشرات آلاف الزوار والمشاركين، مما يجعله من أهم الفعاليات التي تسهم في تنشيط إشغالات الفنادق، وتسجيل معدلات قياسية بها.

قال كمال فاخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة كريستال الفندقية: «لقد سجلنا إشغالات كاملة العدد لدى فندق كريستال أبوظبي بمناسبة احتضان فعاليات معرض أديبك 2019، ويعتبر هذا المعرض من المعارض الدولية المهمة التي تستضيفها إمارة أبوظبي، ويشهد مشاركة مئات الشركات المتخصصة في قطاعي النفط والغاز، و يحضره عشرات آلاف الزوار والمشاركين والمستثمرين، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب في القطاع الفندقي، ويحقق إشغالات قياسية في جميع فنادق العاصمة».

وشدد فاخوري على أهمية احتضان وتنظيم مثل فعاليات أديبك وغيرها من الفعاليات والمعارض الأخرى التي يكون لها تأثير قوي في رفع إشغالات الفنادق، مما يحسن الإيرادات، وينشط الحركة السياحية بالعاصمة.

وقال فابريس دوكري، مدير عام «منتجع وفلل السعديات روتانا»: «مع دخولنا في الربع الأخير من العام نلاحظ زيادة في عدد النزلاء من فئة رجال الاعمال؛ حيث تقام العديد من المعارض والمؤتمرات، وأهمها معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابياً على القطاع الفندقي وزيادة قوية في الطلب، وأضاف فابريس دوكري أن منتجع وفلل السعديات روتانا يشهد حالياً معدلات إشغال عالية، ونتوقع أن تزيد نسب الإشغال 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأن جميع الفنادق تحرص، خلال هذه الفترة من كل عام، على تقديم فعاليات تجذب الزوار والنزلاء».

وقال رينيه ماير، مدير المبيعات والتسويق لدى فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات: «أبوظبي أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات، ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019 من أهمها، فقد شهدنا منذ بداية الشهر وحتى الآن زيادة ملحوظة على الطلب، بخاصة من المجموعات ومسافري الترانزيت من فئة رجال الأعمال، مما انعكس إيجابياً على نسبة الإشغال العالية أصلاً خلال شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإشغال في الارتفاع ما بين 75 ٪ - 80 ٪ بحلول نهاية العام، وبالنسبة لجنسيات زوارنا فأغلبها من روسيا، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة».

ومن جهته قال إسماعيل إبراهيم، مدير عام فندق رامادا داون تاون أبوظبي: «لقد سجلنا إشغالات كاملة العدد خلال فعاليات معرض أديبك 2019، ونرى أن إشغالات الفندق خلال فعاليات هذا الحدث كانت مختلفة، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث إن الإشغال مكتمل 100%، كما أن الأسعار قد شهدت ارتفاعاً مع زيادة الطلب، وأن هذا الحدث يعتبر من أهم وأبرز الأحداث التي تستضيفها أبوظبي، ويكون لها تأثير واضح وكبير في إشغالات الفنادق».

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وأضاف إبراهيم: «لقد سجلنا حجوزات مبكرة للمشاركين في معرض أديبك هذا العام، مقارنة بالحجوزات المتأخرة التي كنا نسجلها في الأعوام الماضية، ونتوقع أن المعرض هذا العام قوي، و سيسجل ارتفاعاً في أعداد الزوار والمشاركين، مقارنة ببقية الأعوام الماضية».

ومن جانبه قال محمد مصطفى، مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات في فندق ريتزكارلتون أبوظبي: «يعتبر معرض أديبك من الفعاليات المهمة لقطاع النفط؛ حيث يلتقي المهتمون بهذا القطاع الاقتصادي الفعال؛ لعرض ومناقشة التطورات التي تهم القطاع، وتعتبر العاصمة أبوظبي من المهتمين بتنظيم هذا القطاع لتميزها بالخبرة الطويلة.

وأضاف مصطفى: «يستقطب هذا المعرض المهتمين بصناعة النفط من المنطقة والإقليم، مما يكون له كبير الأثر بإشغال الفنادق، وخاصة الفنادق ذات الخمسة نجوم، ويتوقع أن يصل إشغال فندق الريتز كارلتون أبوظبي ما بين 97% إلى 100% خلال فترة المعرض، وكذلك إشغال المطاعم باستقبال ضيوف المعرض، وتنظيم بعض الفعاليات الرسمية في قاعات الفندق، وتعتبر مثل هذه المعارض مهمة جداً لقطاع الفنادق؛ حيث إنها تنشط الأداء الفندقي والسياحي على وجه العموم».

وذكر أسامة مصطفى، مدير عام فندق هوثورن للشقق الفندقية في أبوظبي: «لقد بلغت نسبة الإشغال لدينا 100% خلال فترة فعاليات معرض أديبك 2019، وقد شهدنا حجوزات مبكرة مكثقة خصيصاً لحضور هذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية تسهم بشكل كبير في تنشيط أداء الفنادق وترفع من أسعار الغرف».

وأعرب مصطفى عن توقعاته أن يسجل الفندق إشغالات تفوق 95% خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال أسامة شروف، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في مجموعة جنة الفندقية: «لقد سجلنا إشغالات قياسية خلال الفترة التي تستضيف بها أبوظبي فعاليات معرض أديبك 2019، وقد سجلنا في شهر أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول الماضي إشغالات مرتفعة، وبدأنا شهر نوفمبر الجاري بقوة، ويتوقع أن نحقق إشغالات تصل إلى 95% خلال فعاليات المعرض، كما يتوقع أن نسجل إشغالاً بنسبة 95% خلال فعاليات سباق فورميلا وان في أبوظبي».

وأضاف: «إن فترة المعارض والمؤتمرات تساعد في رفع الإشغالات، وتجذب مزيداً من الزوار والمشاركين، الأمر الذي يكون له تأثير إيجابي واضح في القطاع السياحي في أبوظبي».