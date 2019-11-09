دبي الوجهة المفضلة للعـائــلات البريطانيـــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت دبي قائمة أفضل وجهات رحلات المسافات الطويلة بالنسبة للعائلات البريطانية في عام 2019، بفضل العديد من مناطق الجذب السياحية والطقس المشمس والقيمة الإجمالية التي تحصل عليها العائلات بالمقارنة بالمال الذي تدفعه لقاء زيارة المدينة، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها وكالة السفر «أون ذا بيتش».

ووجدت الدراسة أيضاً أن دبي تضم أكبر عدد من الحدائق المائية والترفيهية بالمقارنة مع الوجهات التي شملها الاستطلاع، مع وجود أكثر من 20 وجهة للزوار.

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وتشمل المعالم البارزة مجمع حدائق «دبي باركس آند ريزورتس» الذي يضم منتزه «موشنجيت» و«بوليوود باركس» و«ليجولاند دبي» إضافة إلى حديقة ليجو لاند المائية، ناهيك عن أن دبي موطن ل «آي إم جي عالم من المغامرات»، وهي أكبر مدينة ملاهٍ داخلية في العالم.

وفي الوقت ذاته، هناك فرصة كبيرة لزيارة ومشاهدة المعالم السياحية الأبرز بما فيها برج خليفة، أطول مبنى في العالم، والتجول في مول دبي، أكبر مركز تسوق في العالم.

وتعتبر دبي، الوجهة المفضلة لدى البريطانيين، حيث يزورها أكثر من 1.5 مليون سائح بريطاني كل عام.