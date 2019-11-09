5 فائزين بمسابقات مراكــز «سيتــي سنتــر»

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أعلن كل من مركز «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» عن الفائزين المحظوظين بمسابقات «تسوق واربح» من علامة «سيتي سنتر» لموسم خريف/‏ شتاء 2019، والتي أطلقها المركزان بالتزامن مع وصول تصاميم وأزياء الموسم الجديد.

وفاز كل شيريل مانداب من الفلبين، ورفيف الفيصل من سوريا، وزينب الجمالي من العراق، وآجاي نيبالي من نيبال بقسيمة تسوق بقيمة 25 ألف درهم من «سيتي سنتر ديرة»، بينما حصلت آديتي غيل من الهند على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم من «سيتي سنتر مردف».

ودخل اسم كل من شيريل ورفيف وزينب وآجاي في السحب بعد إنفاق كل منهم 250 درهماً في «سيتي سنتر ديرة»، فيما دخلت آديتي السحب بعد إنفاقها 300 درهم في «سيتي سنتر مردف».