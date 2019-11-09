منصة اشتراك شهري لاستئجار السيارات حسب الطلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

أطلقت شركة «سيلف درايف» الإماراتية التي تشغل شبكة ذكية لخدمات النقل، منصة الإيجار المصغرة التي أطلقت عليها اسم «ميكروليس» كأول خدمة في المنطقة لاشتراكات السيارات، وهي بديل جديد لتملك السيارات، أو استئجارها.

وتوفر منصة «ميكروليس» خدمة اشتراك شهري للحصول على سيارات حسب الطلب، وتتسم تلك الخدمة بالمرونة والفاعلية، حيث توفر بديلاً جديداً لتملك أو استئجار سيارة، وتتيح للمستفيد من الخدمة خيار تبديل السيارات بصفة شهرية بحسب احتياجاته، من دون التزامات طويلة الأمد، حيث تتعاون «سيلف درايف» مع الشركات المصنعة للسيارات وشبكات وكالات السيارات وشركات تأجير السيارات لتوفير مجموعة كاملة من السيارات لخدمة العملاء، وتشمل السيارات الاقتصادية، والسيارات الصالون متوسطة الحجم، والسيارات الرياضية الصغيرة متعددة الأغراض، والسيارات العملية متعددة الأغراض، وسيارات الدفع الرباعي.

وتشغل منصة «سيلف درايف» حالياً أسطولاً يتكون من 600 سيارة يستخدمها العملاء، حيث تخطط للوصول إلى 1000 سيارة بنهاية عام 2019. كما وضعت الشركة خططًا لإضافة 3000 سيارة على منصة الإيجار المصغرة «ميكروليس» حصرياً، ما يجعلها واحدة من أسرع شركات اشتراكات السيارات نموًا في المنطقة في ظل خطط لتوسيع نطاق خدماتها في جميع أرجاء دول مجلس التعاون.

وقال سوهام شاه، مؤسس «سيلف درايف» ومديرها، تعتبر «منصة» ميكروليس» واحدة من منتجاتنا التي صُممت لتتناسب مع ظروف المنطقة، فهي توفر مرونة غير مسبوقة للزبائن الذين يستطيعون بفضلها تسجيل اشتراك شهري للسيارات عند الطلب ليبدأ الاشتراك من شهر واحد، حتى 36 شهراً. والاشتراك متاح للجميع.