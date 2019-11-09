بدء إنشاءات «المارية فيستا» في أبوظبي مطلع العام المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة ويبريدج العقارية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة شركات «ريبورتاج العقارية»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استعدادها لبدء الأعمال الإنشائية بالمشروع بمشروع «المارية فيستا» بجزيرة المارية في أبوظبي، خلال الربع الأول من 2020، تمهيداً لإنجاز المشروع منتصف 2023.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إن «المارية فيستا» يوفر 772 وحدة سكنية، ويمتد على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 958 ألف قدم مربعة، بارتفاع 22 طابقاً. وأوضح أن الشركة استقبلت ردود أفعال إيجابية فور طرح المشروع نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث تم تحقيق مبيعات قياسية خلال الأسابيع الأولى من بدء المبيعات، في ظل المزايا المتنوعة التي يوفرها المشروع، حيث يوفر «الماريه فيستا» حدائق شاسعة ومسبحاً للأطفال و7 محال تجارية وموقف سيارات مغطى و6 مصاعد واسعة وقاعة للياقة البدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية.

وأكد الخميس أن جزيرة المارية تشهد تطورات ملحوظة مع توالي تطوير العديد من المشاريع الجديدة سواء المكتبية أو الفندقية أو التجارية، حيث تم مؤخراً افتتاح توسعة الغاليريا مول، ما يعزز من تكريس مكانة الجزيرة كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة بأبوظبي.