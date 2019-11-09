تراجع الروبية إثر تخفيض التصنيف الائتماني للهند إلى سالب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «بلومبرج»، أمس، أن الروبية الهندية سجلت أكبر تراجع في آسيا، وذلك على خلفية تخفيض وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد إلى سالب.

وانخفضت قيمة الروبية 0.5% في أكبر تراجع تشهده العملة الهندية في غضون ثلاثة أسابيع، بينما تعرضت الأسهم والسندات لخسائر طفيفة.ويأتي هذا الانخفاض في وقت كان المستثمرون يشككون في قدرة الحكومة الهندية على تحقيق أهداف الموازنة، وسط تراجع في إيرادات الضرائب وإعفاء ضريبي للشركات خلال شهر سبتمبر 20 مليار دولار. (د.ب.أ)