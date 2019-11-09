«أودي كيو 3» تصل إلى صالات أبوظبي والعين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت أودي أبوظبي والعين عن وصول Audi Q3 الجديدة كلياً إلى صالات عرضها، مع تصميم أكثر جاذبية ورحابة من سابقتها ومع تزويدها بالعديد من الأنظمة التقنية الموجودة في الفئات الأكبر حجماً إلى جانب نظام تعليق مطور لتحسين ديناميكية القيادة. وتجمع السيارة بين سهولة الرؤية الشاملة الجيدة ووضعية الجلوس الرياضية. وتم تحسين نظام التشغيل والعرض للسيارة النخبوية بالكامل.

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