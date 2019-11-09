بنك أوف أمريكا: 16.8 مليار تدفقت لأسواق الأسهم في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس، إن المستثمرين ضخوا 16.8 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، فيما سجلت أوروبا أكبر تدفقات في 88 أسبوعاً.

وأضاف البنك استناداً إلى بيانات «إي.بي.إف.آر» إن التدفقات كانت مدفوعة بشكل أساسي بالأسهم البريطانية التي شهدت أطول سلسلة تدفقات داخلة يومية منذ نوفمبر 2015.

ومنذ بداية العام، سحب المستثمرون قرابة 200 مليار دولار من الأسهم العالمية.

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وترتفع التدفقات الداخلة إلى الأسهم البريطانية منذ انحسار المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وارتفعت السوق البريطانية اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يهدف فيه الحزبان السياسيان الرئيسيان المتنافسان في الانتخابات التي تُجرى في 12 ديسمبر للخروج من الاتحاد الأوروبي مع إبرام اتفاق انتقالي.

ومع تنامي احتمالات إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة واحد التجاري، شهدت الأسهم العالمية أيضاً تدفقات لليوم الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ يناير.

وأضاف بنك أوف أمريكا أن صناديق السندات تلقت 10.6 مليار دولار. (رويترز)