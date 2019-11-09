فورد إدج .. رياضية متعددة الاستعمالات

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دشّنت فورد عصراً جديداً للسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات ذات الأداء المعزز بإطلاق سيارة إدج ST الجديدة كلياً، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات تحمل شعار ST المطلي باللونين الأحمر والفضي.

وتأتي إدج ST التي طورها فريق فورد للأداء الرياضي الذي يتولى تصميم وإنتاج كافة سيارات فورد ذات الأداء الفائق والمتواجدة في الأسواق هذه الأيام، مزودة بمحرك EcoBoost® V6 بسعة 2.7 لتر، وبتقنية ثنائي الشحن التوربيني بقوة 335 حصاناً، وبعزم دوران يبلغ 515 نيوتن/‏‏متر، لتصبح بذلك أقوى سيارة ST على الإطلاق. وهي أيضاً أول سيارة تحمل شعار ST بنظام الدفع بجميع العجلات. وتم تجهيز السيارة بنظام استجابة ديناميكي من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات؛ ونظام دفع قياسي بجميع العجلات مع إمكانية التحكم في الجر، ومجموعة فرامل قوية، ونظام تعليق ST بمعايرة رياضية.

تم تجهيز المقصورة الداخلية في إدج ST بمقاعد مزودة بالتدفئة والتبريد، مزينة بجلد أسود مع لمسات من نسيج ميكو المصنوع من الجلد المدبوغ، ويبرز فيه التطريز الرياضي الجذاب. وفضلاً عن شعار ST البارز على المقاعد، تتوفر إمكانية التعديل الإلكتروني لمقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي بعشر وضعيات مختلفة.