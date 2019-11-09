شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تبحث خفض دعم شراء سيارات كهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة أن الصين تبحث خفض مزيد من الدعم الموجه لعمليات شراء سيارات كهربائية، ما يهدد بتوجيه صفعة جديدة لصناعة تعاني التباطؤ رغم ازدهارها في السابق. يشار إلى أن الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، ونقلت «بلومبيرج» الجمعة عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، حيث لا تزال المناقشات بشأن هذا الأمر سرية، أن جهات الإشراف والرقابة في الصين تناقش الأمر ولكنها تتريث بشأن اتخاذ قرار حتى تتمكن من تقييم البيانات الخاصة بالمبيعات خلال الأشهر المقبلة. وقالت المصادر إن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، وليس هناك ما يؤكد أنه سيتم خفض الدعم العام المقبل، وبدأت الصين تقديم الدعم لعمليات شراء السيارات الكهربائية في البلاد في عام 2009، بهدف تشجيع الصناعة، ولجأت على مدار السنوات الخمس الماضية إلى خفض هذا الدعم تدريجياً. وفي المرة الأخيرة التي جرى فيه خفض نسبة الدعم، شهدت السوق أول تراجع في مبيعات هذا النوع من السيارات، وهو ما أدى إلى تفاقم فترة ركود في أكبر سوق عالمية للسيارات، كانت هي الأطول بالفعل على المستوى العالمي. وتواجه جهات الإشراف ضغوطاً من أجل خفض الدعم بعدما ساعدت الدولة من خلاله عشرات من شركات السيارات وهو ما أثار مخاوف من حدوث فقاعة في هذه الصناعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تبحث خفض دعم شراء سيارات كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.