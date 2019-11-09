انخفاض أسعار الذهب 7 جنيهات دفعة واحدة

ذكر موقع "صدى البلد" أن أسعار الذهب قد انخفضت اليوم، الجمعة، 7 جنيهات للجرام "بدون المصنعية" دفعة واحدة. وبحسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي"، فإن أسعار الذهب في مصر جاءت على النحو التالي: عيار 24: 754 جنيها Advertisements عيار 21: 660 جنيها عيار 18: 566 جنيها الجنيه الذهب: 5,280 جنيه يشار إلى أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة وزن الحلي وسبائك الذهب.

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