شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ديزني" يرتفع 3.7% بعد نتائج أعمال قوية في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" الترفيهية خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان الشركة عن تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الثالث.



وذكرت الشركة أنها حققت أرباحا فصلية تصل إلى 1.05 مليار دولار (ما يعادي 1.07 دولار للسهم) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول مقارنة بـ2.32 مليار دولار أو 1.55 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

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وركز المستثمرون على إيرادات "ديزني" التي قفزت بنسبة 34% في الربع الثالث إلى 19.1 مليار دولار مقارنة بـ14.3 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، في حين توقع محللون إيرادات عند 19.2 مليار دولار.



وتعتزم الشركة إطلاق خدمة "ديزني بلس" الأسبوع المقبل لتقديم محتوى أصلي من أفلام سينمائية وعروض تلفزيونية وفيديوهات حصرية، وتقدر رسومها بنحو سبعة دولارات شهرياً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "والت ديزني" بنسبة 3.7% إلى 137.1 دولار، وسجل اعلى سعر عند 140.2 دولار وأقل سعر عند 136.7 دولار.