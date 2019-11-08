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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق أدنى 17 دولارا وتسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يوليو 2017 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط مبيعات مكثفة على المعادن النفيسة بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب نتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
وساد عدم اليقين نوعا ما في الأسواق بشأن هذه المفاوضات عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي نفى من خلالها أي اتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد بكين.
وفي نفس الوقت، صرح "ترامب" بأن المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي سوف يتم التوقيع عليها في الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم دديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو ثمانية سنتات إلى 16.95 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ التاسع عشر من أغسطس/آب، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 6.8% هي الأكبر منذ يوليو/تموز 2017، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.095 دولار وأقل سعر عند 16.6 دولار.
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