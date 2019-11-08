شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الين الياباني على نحو طفيف بعد بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني على نحو طفيف أمام العملة الأمريكية في اعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية، وذلك بالتزامن مع متابعة الأسواق لمستجدات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت بيانات حكومية ان إنفاق الأسر في اليابان قفز بنسبة 9.5% مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 7.1%، وزاد متوسط الدخل في البلاد بنسبة 0.8%، وهو ما تجاوز توقعات محللين أشارت إلىى ارتفاع بنسبة 0.1% فقط.

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وفي غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب أبرز التطورات على صعيد المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتطورات تشير إلى عدم يقين حول إحراز تقدم من عدمه.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن واشنطن لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين مما ينفي تقارير تحدثت عن هذا الأمر أمس، وأوضح بأن الاتفاق النهائي المرحلي ربما يتم التوقيع عليه في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.1، وسجل اعلى سعر اليوم عند 109.4 وأقل سعر عنند 109.08.