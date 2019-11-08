الاتصالات: تنظيم قمة الشركات الناشئة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الالكترونى إن مؤسسة شركات ناشئة بلا حدود تنظم بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قمة شركات ناشئة بلا حدود بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وستقوم القمة بتسليط الضوء على ثلاثة مسارات هي: التقنية للصعود وقيادة المرأة والاقتصاديات الإبداعية، وستجمع عدد من الأطراف الرئيسية الفاعلة وقادة قطاع الشركات الناشئة مع مجموعة كبيرة من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة فى مصر، الذين يسعون للوصول للأسواق العالمية. Advertisements

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