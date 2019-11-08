شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر خسائر أسبوعية في عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بضغطٍ من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من عدم اليقين المحيط بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم أن إدارته لم تتفق بعد مع الصين على إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي كما ذكرت وكالات أنباء عالمية أمس نقلا عن مسؤولين في بكين.

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وأوضح "ترامب" بأن الاتفاق التجاري النهائي سيتم التوقيع عليه مع الصين في الولايات المتحدة، وذلك على عكس ما قالته مصادر بأن مناقشات تدور حول اختيار سويسرا أو السويد.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 1462.90 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 3.2%، وهي الأكبر منذ مايو/أيار عام 2017، وسجل أعلى سعر عند 1473.9 دولار وأقل سعر عند 1457 دولارا.