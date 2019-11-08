شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه رغم تصريحات سلبية من "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وحافظ على مكاسبه على الرغم من إطلاق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات سلبية بشأن المفاوضات التجارية مع الصين.



وأفاد "ترامب" بأن الإدارة الأمريكية لم تتفق مع الصين على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضدها، وهو ما ينفي تقارير تحدثت أمس عن هذا الاتفاق وشيك وأنه سيتم بشكل تدريجي.



وأضاف "ترامب" في تصريحات بالبيت الأبيض أن الاتفاق التجاري مع الصين والذي يعد مرحلة أولى من اتفاق نهائي سيتم التوقيع عليه في الولايات المتحدة.

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وأثيرت شكوك في الأسواق حول نجاح البلدين في تجاوز الخلافات والعقبات وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي قادر على الاستدامة.



من ناحية أخرى، صرحت العضو بالاحتياطي الاتحادي "لايل برينارد" بأن البنك المركزي يتابع عن كثب تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الأمريكي وسوف يتدخل بالخطوات المناسبة لدرء مخاطرها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.