شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 08-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع بشكل قوي ليختبر مستوى 57.40 من جديد، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، بينما الثبات دون 57.40 سيضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 54.60 على المدى القريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 08-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.