شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا للأسبوع الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بسبعة حفارات إلى 684 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

واستقرعدد حفارات الغاز الطبيعي هذا الأسبوع عند 130 حفاراص، بينما انخفض إجمالي عدد حفارات النفط والغاز بخمسة حفارات إلى 817.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا للأسبوع الثالث على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.