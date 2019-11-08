شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع مع ترقب بيانات الحفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة نتيجة عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



يأتي ذلك قبيل صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية والتي توضح أنشطة التنقيب والحفر عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بان إدارته لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين مما يعني استمرار عدم إحراز تقدم في المحادثات بين البلدين.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 57.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.3 دولار وأقل سعر عند 55.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.2% إلى 62.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.