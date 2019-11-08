بلومبيرج: الوليد بن طلال وعوائل سعودية كبيرة يعتزمون الاستثمار في أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعتزم الأمير الوليد بن طلال وعوائل سعودية كبيرة استثمار مبالغ كبيرة في اكتتاب شركة أرامكو السعودية المرتقب، بحسب مصادر تحدثت لوكالة بلومبيرج الإخبارية.

ووفقا للوكالة خصصت عائلة العليان مئات الملايين من الدولارات للاستثمار في طرح أرامكو، في حين بحث الوليد بن طلال تخصيص مبالغ كبيرة أيضا، كما ينتظر مشاركة عائلتي المجدوعي والتركي في الاكتتاب.

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وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، في حديثها لـ»بلومبيرج» إن عائلة العليان التي تملك حصة كبيرة في مصرف «كريدي سويس» السويسري ستشتري أسهما بمئات الملايين من الدولارات، فيما أجرى الأمير الوليد بن طلال محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب.

وأضافت المصادر أن ممثلي أرامكو تواصلوا أيضا مع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عدة، منها توزيع سيارات هيونداي موتور في السعودية والخدمات اللوجستية، للدخول في هذه الاستثمارات. كما تواصل ممثلو الشركة مع أعضاء من عائلة التركي التي تعمل في مجالات العقارات والتجارة العامة وتوزيع المواد الغذائية وخدمات الموانئ للغرض نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن حكومة المملكة تجري محادثات للحصول على موافقات من أثريائها للاستثمار في الاكتتاب العام لشركة النفط السعودية العملاقة.

وأعلنت أرامكو الأحد الماضي رسميا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية.