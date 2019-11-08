113.6 ألف قرض عقاري للأفراد بقيمة 51 مليارا خلال 9 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ إجمالي عدد القروض المقدمة للأفراد من المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية، حتى نهاية الربع الثالث من 2019، نحو 113.6 ألف عقد تمويلي بقيمة قاربت 51 مليار ريال، مقارنة بنحو 31 ألف عقد بقيمة 18.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نموا يتجاوز 266% في أعداد العقود، ونحو 169% في حجم التمويل مقارنة بالأرباع نفسها في 2018.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال 9 أشهر من هذا العام 2019 إجمالي ما قدم خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة، إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 113,603 عقود، مقابل 103,603 عقود خلال السنوات الثلاث الماضية 2016 و2017 و2018، بمتوسط 14 ألف عقد شهريا في 2019، ونحو ألفي عقد في 2016، بمتوسط مليارين في الشهر في 2018، مقابل 7 مليارات شهريا هذا العام 2019.
وسجلت القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد نموا بنسبة 353% في سبتمبر 2019، لتصل إلى نحو 16.8 ألف عقد، مقابل 3714 عقدا في سبتمبر 2018، بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد.
فيما سجل حجم التمويل في سبتمبر الماضي نموا بنسبة 249% على أساس سنوي بقيمة 7.125 مليارات ريال، مقابل نحو ملياري ريال في سبتمبر 2018 بزيادة أكثر من 5 مليارات. وسجلت القروض السكنية الجديدة في سبتمبر 2019 نموا بنحو 37% مقارنة بأغسطس 2019 في عدد القروض وحجمها.
وذكر تقرير مؤسسة النقد، أنه تم إبرام نحو 93% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد في سبتمبر 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري. كما استحوذت الفلل السكنية في سبتمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 5.8 مليارات ريال، أي نحو 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 12% بقيمة 823 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 495 مليون ريال.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في سبتمبر 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية بلغ 15,332 عقدا، مشكلة ما يتجاوز 91% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليارات ريال، أي حوالي 88% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال سبتمبر 2019.
عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد
2019 يناير ـ سبتمبر
- 113,603 عقود
- 51 مليارا
2018
- 50,496 عقدا
- 29.5 مليارا
2017
- 30,833 عقدا
- 21.03 مليارا
2016
- 22,259 عقدا
- 17.09 مليارا
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