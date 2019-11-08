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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد بيانات التوظيف الضعيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليووم في أعقاب صدور بيانات ضعيفة بسوق العمل في كندا فضلا عن تلاشي التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد الوظائف بسوق العمل الكندي بنحو 1.8 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، في حين توقع محللون إضافة 14.7 ألف وظيفة.
وعلاوة على ذلك، استقر معدل البطالة الكندية عند 5.5% دون تغيير عن القراءة السابقةة، وهو ما توافق أيضا مع توقعات المحللين.
وبلغ عدد المنازل التي تم إنشائها في الشهر الماضي بكندا 202 ألف وحدة سكنية، وهو ما جاء دون توقعات ببناء 220 ألف وحدة سكنية.
من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن إدارته لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين، وهو ما ينفي بيان بكين أمس بالاقتراب من الاتفاق على هذا الأمر.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7566، وسجل أعلى سعر عند 0.7599 وأقل سعر عند 0.755.
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