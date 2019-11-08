شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" ينفي الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة لم تتفق بعد على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين حيث أن المفاوضات التجارية لا تزال جارية.



وأضاف "ترامب" بأن الصين تريد بالفعل إلغاء الرسوم الجمركية من على كاهل اقتصادها والتي فرضت أثناء الحرب التجارية، لكن إدارته لن تلغيها بالكامل.



وكانت وزارة التجارة الصينية قد ذكرت أمس بأنه تم الاتفاق مع واشنطن على إلغاء الرسوم الجمركية وأن المفاوضات تشهد المزيد من التقدم في هذا الصدد.

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وأوضحت الوزارة بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين سوف يتم التوقيع عليها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.



ومن جانبه، صرح "ترامب" للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض اليوم بأن الاتفاق التجاري سيتم التوقيع عليه في الولايات المتحدة، وذلك بعد أنباء باختيار سويسرا أو السويد لهذا الحدث.



وعلى أثر هذه الأنباء، اتجهت "وول ستريت" نحو الانخفاض مبتعدة عن أعلى مستوياتها القياسية على الإطلاق، لكن من المتوقع تحقيقها لمكاسب أسبوعية.