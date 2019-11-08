الاقتصاد

ارتفاع طفيف لثقة المستهلك في الولايات المتحدة هذا الشهر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر مسح مشترك بين وكالة "رويترز" وجامعة "متشيجين" بأن ثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفعت إلى 95.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 95.5 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون انخفاضها إلى 95 نقطة.


يأتي ذلك في ظل عدم اليقين والشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإمكانية التوصل إلىى اتفاق تجاري نهائي قابل للاستدامة.


وأظهرت تفاصيل المؤشر تراجع أحوال الاقتصاد الجارية إلى 110.9 نقطة في الشهر الجاري من 113.2 نقطة، بينما صعدت التوقعات الاقتصادية المستقبية إلى 85.9 نقطة من 84.2 نقطة.

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