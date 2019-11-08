شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحتاج 5 مليارات دولار لمنع انهيار الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي لرويترز أن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعماً للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي، قائلاً: إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.

وقال البدوي إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو 65% يعاني الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية. (رويترز)

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