شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسعى إلى جمع 1.88 مليار دولار من خصخصة شركة اليانصيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى الحكومة الفرنسية إلى جمع حوالي 1.7 مليار يورو (1.88 مليار دولار) من خلال العملية التي طال انتظارها لخصخصة شركة اليانصيب الوطنية «فرانسيز دو جو» والتي ستكون أكبر عملية طرح عام أولي في فرنسا منذ سنوات.
وتطرح الدولة الفرنسية أسهم الشركة على المؤسسات الاستثمارية بسعر يتراوح بين 16.5 و19.91 يورو للسهم الواحد، لتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 3.8 مليار يورو. وتغطي طلبات الشراء التي قدمها المستثمرون بالفعل الكمية المطروحة للاكتتاب وتبلغ 87 مليون سهم.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مارتن فيا رئيس الهيئة العامة للمساهمين الفرنسية قوله في تصريحات للصحفيين الخميس «ما يجذب المستثمرين هو قوة أصولها ونموها ونتائجها المستقلة عن الظروف الاقتصادية»، مشيرة إلى إعلان المرحلة الأخيرة من عملية الطرح العام الأولي المنتظرة منذ أكثر من عام كجزء من جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقليل معدل الدين العام لفرنسا وتمويل خطط تطوير الصناعات الابتكارية.
وكانت الحكومة الفرنسية قد مهدت الطريق في العام الماضي لخفض حصتها في شركة أيرو بورت دو باري لتشغيل المطارات.
يذكر أن فرانسيز دو جو حققت في العام الماضي إيرادات بلغت 1.8 مليار يورو وأرباحاً بلغت 170 مليون يورو.
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