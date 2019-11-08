الصين تستعد لطرح أول سيارة رياضية كهربائية في الاتحاد الأوروبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الصين لطرح أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء في الأسواق الأوروبية. ويصل سعر السيارة الجديدة التي أنتجتها شركة «أيوايز» ومقرها شانجهاي، إلى 28 ألف دولار.

وتسعى الشركة من خلال هذا السعر المنخفض إلى منافسة شركات كبرى في هذا المجال، مثل تيسلا وفولكسفاجن.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، عن مؤسس الشركة فو كيانج، قوله، في مقابلة، إنه من المقرر طرح السيارة الجديدة التي تحمل اسم «يو 5» في الأسواق الأوروبية خلال النصف الثاني من العام المقبل، مضيفاً أن السيارة ستطرح للبيع في الأسواق الصينية خلال الشهر الجاري.

وقال فو كيانج: «اعتقد أننا سنكون الأوائل.. فالآخرون ما يزالون في مرحلة الإعداد أو حتى في مرحلة وضع الخطط».

وستراقب العشرات من شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، طرح السيارة «يو 5» في الأسواق الأوروبية عن كثب، في ظل طموحاتها لاقتحام الأسواق العالمية لهذه الفئة من السيارات.