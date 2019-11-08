شكرا لقرائتكم خبر عن «فولكسفاجن» تفتتح خطاً جديداً لإنتاج البطاريات في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات الجمعة خطاً جديداً لإنتاج أنظمة البطاريات في أعمالها في مدينة براونشفايج شمالي البلاد.
ويتم استخدام أنظمة البطاريات في طرازات السيارات التي تعتمد على مجموعة أدوات كهربة الوحدات، بما في ذلك الطراز أي دي.3 الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يؤسس لسلسلة جديدة من السيارات الكهربائية بالكامل في فولكسفاجن.
كما تم بناء قاعة تصنيع إضافية لهذا الغرض داخل مصنع المكونات في براونشفايج، والتي يطلق عليها أيضاً اسم برونزويك باللغة الإنجليزية.
وتريد المجموعة إنتاج ما يصل إلى 500 ألف نظام بطارية في المصنع سنوياً لمختلف العلامات التجارية.
وأنتج الموقع حتى الآن أنظمة توجيه ومحاور وشاسيهات.
ويعمل مصنع براونشفايج على تطوير وإنتاج أنظمة البطاريات منذ عام 2013، ولكن التحويل والتوسع في مجموعة أدوات كهربة الوحدات يجري على قدم وساق.
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