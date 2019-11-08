«جوجل» و«تيليكوم إيتاليا» تطوران مراكز بيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُجري شركة التكنولوجيا الأمريكية «جوجل» محادثات مع تيليكوم إيتاليا؛ أكبر شركة اتصالات هاتفية في إيطاليا، لإقامة شراكة تكنولوجية ستشمل كل مراكز البيانات التابعة للأخيرة في إيطاليا.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن «جوجل» يمكن أن توفر خدمات الحوسبة السحابية لشركة تيليكوم إيتاليا لتحسين تكنولوجيا مراكز البيانات التابعة لها، مشيرة إلى أن التفاصيل المالية للصفقة ما تزال محل نقاش.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء، إلى ارتفاع سعر سهم تيليكوم إيتاليا في تعاملات الخميس، بنسبة 1.9% في تعاملات اليوم، وهي أكبر زيادة له خلال شهر. وكان السهم قد تراجع قبل الكشف عن هذه الأنباء بنسبة 0.7%.

يذكر أن تيليكوم إيتاليا تعتزم فصل قطاع مراكز البيانات في إيطاليا إلى شركة مستقلة وطرح أسهمها في البورصة الإيطالية، حيث من المحتمل أن تحقق عائداً يصل إلى حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، فإن الشراكة بين «جوجل» وتيليكوم إيتاليا، ستتيح للأخيرة تحسين خدماتها في مجال الحوسبة السحابية.