«تحالف رقمي» لمواجهة مشاركة كلمات السر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعزز تحالف يضم شركتي نيتفليكس و«إتش بي أو» للبث الرقمي الحي وقنوات عملاقة مدفوعة الأجر جهوده لمواجهة مشاركة كلمات السر، ومناقشة إجراءات جديدة لسد ثغرة قد تكلف الشركات مليارات الدولارات سنوياً.

ويدرس مبرمجو وموزعو القنوات مجموعة من الأساليب الفنية لمنع الأشخاص الذين يستعيرون بيانات من أصدقائهم وأقاربهم لدخول الشبكات دون مقابل.

وتشمل الإجراءات المحتملة مطالبة العملاء بتغيير كلمات السر بصورة دورية أو إرسال أكواد إلى هواتف المشتركين يحتاجون إلى إدخالها لمواصلة المشاهدة، وفق مصادر مطلعة.

ويريد بعض المسؤولين التنفيذيين في القنوات وضع قواعد تتحكم في أنواع الأجهزة التي يمكن استخدامها للوصول إلى اشتراكات القنوات مدفوعة الأجر خارج المنزل. وبينما لن يواجه مشترك يدخل على الحساب من هاتف محمول أو جهاز حاسب لوحي مشكلات، قد يتم اعتبار شخص يستخدم جهاز روكو للبث مستغلاً محتملاً، حسبما ذكر أحد المصادر.

وإذا لم تنجح أي من هذه الأساليب الفنية قد يتم مطالبة المشتركين في القنوات مدفوعة الأجر يوماً ما بدخول حساباتهم باستخدام بصمة الإصبع.