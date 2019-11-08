شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح خط قطارات إليزابيث في لندن حتى 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة النقل بالعاصمة البريطانية لندن، بأن شركة «كروسريل» للسكك الحديدية أخطرتها بإرجاء موعد افتتاح خط قطارات إليزابيث حتى عام 2021 بدلاً من موعده المقرر العام المقبل.

وذكرت الشركة في بيان، أوردته «بلومبيرج»، أن استكمال القطاع الأوسط من الخط، سوف يتم في أقرب وقت ممكن خلال عام 2021.

وأضافت أن المشروع سيتطلب توفير مبالغ إضافية، لتغطية تكاليف رفع مستويات خطط مواجهة الطوارئ.

وذكرت «بلومبيرج» أن التكلفة المتوقعة للمشروع تبلغ حالياً 15.4 مليار جنيه استرليني، بزيادة 400 مليون جنيه عن القيمة الأصلية التي تم رصدها لتنفيذه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل افتتاح خط قطارات إليزابيث في لندن حتى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.