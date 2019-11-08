شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية السعودية تعين بنوكاً بشأن باكورة إصدار صكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اليوم الجمعة أن شركة المراكز العربية السعودية لإدارة مراكز التسوق عينت بنوكا لترتيب باكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية. وعينت الشركة جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سى لتنسيق الصفقة، كما يشارك فى العملية كريدى سويس والإمارات دبى الوطنى كابيتال وبنك المشرق وسامبا كابيتال وبنك وربة، وستبدأ الشركة اجتماعات مع المستثمرين فى جولة ترويجية عالمية اعتبارا من 12 نوفمبر

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