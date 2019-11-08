بوينج يرتفع بحذر – تحليل – 08-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بوينج BOEING CO (BA) في آخر جلساته ، وسط استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 369.45 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى البعيد (من 292.47 إلى 446.11)، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ،ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 3.12 نقطة ليستقر عند سعر 357.31 دولار .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 351.18 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 328.64 الذي يمثل نسبة 76.4% مرة أخرى .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه
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